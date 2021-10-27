Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Скифское золото": Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

Среда, 27 октября 2021, 20:38
Скифское золото: Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов
Фото: KAZAKH TV

Министерство иностранных дел России заявило, что вердикт суда Амстердама по "скифскому золоту" ставит под сомнение перспективы межмузейного сотрудничества двух стран.

Источник: заявление МИД России

Дословно: "До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре как третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены эти артефакты и никогда не оставляли".

Детали: Отмечается, что этот вердикт создает "крайне опасный прецедент", который якобы подрывает доверие между музейными сообществами разных стран, а также "подвергает сомнению дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в частности между Россией и Нидерландами".

Предыстория:

  • Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.
  • Данное решение пытались обжаловать музеи оккупированного Россией Крыма. 
  • Москва заявила, что  предпримет необходимые юридические действия для возвращения скифского золота в оккупированный.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияНидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Росcия
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Последние новости
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
Все новости...
Реклама: