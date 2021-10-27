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"Скифское золото": Россия угрожает прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

Среда, 27 октября 2021, 20:38
Фото: KAZAKH TV

Министерство иностранных дел России заявило, что вердикт суда Амстердама по "скифскому золоту" ставит под сомнение перспективы межмузейного сотрудничества двух стран.

Источник: заявление МИД России

Дословно: "До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре как третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что "скифское золото" является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены эти артефакты и никогда не оставляли".

Детали: Отмечается, что этот вердикт создает "крайне опасный прецедент", который якобы подрывает доверие между музейными сообществами разных стран, а также "подвергает сомнению дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в частности между Россией и Нидерландами".

Предыстория:

  • Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.
  • Данное решение пытались обжаловать музеи оккупированного Россией Крыма. 
  • Москва заявила, что  предпримет необходимые юридические действия для возвращения скифского золота в оккупированный.

Украинская правда
Темы: РосcияНидерланды
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