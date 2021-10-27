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Маємо право захищатися: посол відповів "занепокоєному" Берліну щодо "Байрактарів"

Середа, 27 жовтня 2021, 22:18
Маємо право захищатися: посол відповів занепокоєному Берліну щодо Байрактарів
фото: www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin

Негативна оцінка німецьким урядом використання українськими Збройними Силами безпілотного апарату Bayraktar викликала чергове напруження у відносинах між Києвом і Берліном.

Джерело: коментар посла України в Німеччині Андрія Мельника виданню Bild, "Укрінформ"

Деталі: Мельник відповів на "стурбованість" Німеччини через повідомлення Генштабу ЗСУ, згідно з яким Україна у відповідь на артобстріл та загибель свого військового застосувала дрон типу "Байрактар"

Пряма мова Мельника: "Україна має законне право на самооборону, коли її територію вдень і вночі бомбардують з російських важких озброєнь, і коли гинуть мирні жителі та солдати.

Тому ми закликаємо федеральний уряд замість того, щоб висловлювати занепокоєння драматичною ситуацією на окупованих територіях, подвоїти свої зусилля як посередника для скликання Нормандського саміту в Берліні, як було домовлено, і поставити Москву на місце".

Нагадаємо: 26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".

"Українська правда" в Threads

Теми: МЗСНімеччинаДонбасвійнаООС
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