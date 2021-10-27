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Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"

Среда, 27 октября 2021, 22:18
Имеем право защищаться: посол ответил обеспокоенному Берлину по поводу Байрактаров
фото: www.facebook.com/UkrBotschaftBerlin

Негативная оценка немецким правительством использования украинскими Вооруженными силами беспилотного аппарата Bayraktar вызвала очередное напряжение в отношениях между Киевом и Берлином.

Источник: комментарий посла Украины в Германии Андрея Мельника изданию Bild, "Укринформ"

Детали: Мельник ответил на "озабоченность" Германии из-за сообщения Генштаба ВСУ, согласно которому Украина в ответ на артобстрел и гибель своего военного применила дрон типа "Байрактар"

Прямая речь Мельника: "Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений, и когда гибнут мирные жители и солдаты.

Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва Нормандского саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место".

Напомним: 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".

Темы: МИДГерманияДонбассвойнаООС
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