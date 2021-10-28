Окупанти обстріляли населені пункти на Луганщині

Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області.

Джерело: Щастинська міська територіальна громада у facebook, ОТУ "Північ" у facebook

Дослівно: "27 жовтня 2021 року о 16:20 ворог здійснив обстріл населеного пункту Трьохізбенка. Окупаційні війська РФ вкотре застосували заборонену Мінськими домовленостями артилерію великого калібру".

Деталі: По населеному пункту Трьохізбенка було випущено близько 20 снарядів, пошкоджено п’ять приватних будинки.

Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі які швидко ліквідував підрозділ ДСНС.

Також пошкоджено лінію електропередач, ведуться відновлювальні роботи.

Жертв серед мирного населення немає.

Це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Трьохізбенки з боку російсько-окупаційних військ за останні місяці.

Обстріляні також околиці села Кряківка - за попередніми даними сюди окупантами було здійснено 28 пострілів забороненим калібром 120 мм. Жертв, постраждалих немає; осколками пошкоджено "водовозку" - автомобіль ЗІЛ-131.

Нагадаємо: Ввечері 8 вересня 2021 року бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сміле у бік житлових будинків Трьохізбенки Щастинської громади.

Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 та 122 мм.

У бік будинків мешканців Трьохізбенки було випущено 30 снарядів, 5 з них влучили у п’ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки.

На Донеччині представники незаконних збройних формувань РФ двічі обстріляли житлові будинки у Гранітному, поранених серед населення немає.