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Оккупанты обстреляли населенные пункты в Луганской области

Четверг, 28 октября 2021, 00:38
фото: facebook

Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Трехизбенка и окрестности села Кряковка Луганской области.

Источник: Счастинская городская территориальная община в facebook, ОТУ "Север" в facebook

Дословно: "27 октября 2021 года в 16:20 враг совершил обстрел населенного пункта Трехизбенка. Оккупационные войска РФ в очередной раз применили запрещенную Минскими договоренностями артиллерию большого калибра".

Детали: По населенному пункту Трехизбенка было выпущено около 20 снарядов, повреждены пять частных домов.

В результате обстрела возникли очаги пожара, которые быстро ликвидировало подразделение ГСЧС.

Также повреждена линия электропередач, ведутся восстановительные работы.

Жертв среди мирного населения нет.

Это уже не первый обстрел гражданской инфраструктуры Трехизбенки со стороны российско-оккупационных войск за последние месяцы.

Обстреляны также окрестности села Кряковка – по предварительным данным сюда оккупантами было произведено 28 выстрелов запрещенным калибром 120 мм. Жертв, пострадавших нет; осколками поврежден "водовоз" – автомобиль ЗИЛ-131.

 
 

Напомним: Вечером 8 сентября 2021 года боевики совершили обстрел из населенного пункта Смеле в сторону жилых домов Трехизбенки Счастинского общества.

Враг применил запрещенную Минскими договоренностями артиллерию калибров 120 и 122 мм.

В сторону домов жителей Трехизбенки было выпущено 30 снарядов, 5 из них попали в пятиэтажку, от других пострадали соседние двухэтажки и частные дома.

В Донецкой области представители незаконных вооруженных формирований РФ дважды обстреляли жилые дома в Гранитном, раненых среди населения нет.

Украинская правда
Темы: ОРДЛОДонбассЛуганская областьвойна
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