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Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 455 порушень "тиші" за добу

Четвер, 28 жовтня 2021, 05:45

Станом на 19:30 26 жовтня Місія ОБСЄ зафіксувала 455 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: У Донецької області СММ  зафіксувала 435 порушень  режиму  припинення вогню, зокрема 86 вибухів.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися в межах ділянки розведення в районі н. п. Петрівське (непідконтрольний урядові, 41 км на південь від Донецька) та поблизу неї, а також на північ від н. п. Широкине (підконтрольний урядові, 100 км на південь від Донецька).

У Луганській  області Місія  зафіксувала 20 порушень режиму припинення  вогню, зокрема 3 вибухи.

Більшість порушень режиму припинення вогню  сталися поблизу ділянки розведення в районі  н. п. Золоте  (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо: Російські окупанти обстріляли населений пункт Трьохізбенка та околиці села Кряківка Луганської області.

Українська правда
Теми: ОРДЛООБСЄвійнаДонбас


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