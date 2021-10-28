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Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 455 нарушений "тишины" в сутки

Четверг, 28 октября 2021, 05:45
Миссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 455 нарушений тишины в сутки

По состоянию на 19.30 26 октября Миссия ОБСЕ зафиксировала 455 нарушений режима прекращения огня.

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Детали: В Донецкой области СММ зафиксировала 435 нарушений режима прекращения огня, в том числе 86 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтролен правительству, 41 км к югу от Донецка) и вблизи нее, а также к северу от н. п. Широкино (подконтролен правительству, 100 км к югу от Донецка).

В Луганской области Миссия зафиксировала 20 нарушений режима прекращения огня, в том числе 3 взрыва.

Большинство нарушений режима прекращения огня произошло вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

Напомним: Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Трехизбенка и окрестности села Кряковка Луганской области.

Украинская правда
Темы: ОРДЛООБСЕвойнаДонбасс
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