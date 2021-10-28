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Только 3 области в Украине имеют признаки "желтой" зоны Covid-19, 8 – "красных"

Четверг, 28 октября 2021, 11:29
фото: Эльдар Сарахман, УП

Показатели эпидопасности Киева и 13 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций и загруженности коек с кислородом соответствуют "оранжевой" зоне карантина, 8 областей - "красные" и только 3 - "желтые".

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: В частности, по состоянию на 28 октября, в "красную" зону эпидемической опасности вошли: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская области.

В "оранжевой" зоне эпидемической опасности находятся: город Киев, Волынская; Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

"Желтыми" остаются только три области: Винницкая, Закарпатская и Кировоградская.

 

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Предыстория:

  • С 30 октября 15 украинских областей станут "красными" зонами распространения коронавируса: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская.
  • Киевские власти ожидают, что столица по показателям будет подпадать под "красную" зону уже в ближайшие дни, после чего Государственная комиссия ТЭБ и ЧС может усилить карантин в городе.

Украинская правда
Темы: Covid-2019коронавирускарантинУкраина
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