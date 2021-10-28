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Росія обмежила ввезення мандаринів із Туреччини після критики турецьких БПЛА в Україні

Четвер, 28 жовтня 2021, 14:45
Фото РІА Новости

Росспоживнагляд оголосив про призупинення імпорту з Туреччини мандаринів одного з виробників.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства, повідомляє "Європейська правда".

У російському відомстві заявили, що в мандаринах "виявлено залишкову кількість пестициду "хлорпіріфос", концентрація якого перевищує максимально допустимий рівень".

"У зв'язку з цим з 29 жовтня 2021 року до особливого розпорядження припиняється ввезення зазначеної харчової продукції на територію Російської Федерації, щоб не допустити виникнення та розповсюдження масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення РФ", - повідомили у Росспоживнагляді.

Туреччина є найбільшим постачальником мандаринів на російський ринок. З січня по серпень було ввезено 107,6 тисячі тонн на понад $72 млн. На другому місці - Пакистан, який поставив понад 73 тисячі тонн на $50,8 млн.

Рішення було оголошено наступного дня після заяви речника президента РФ Дмітрія Пєскова про те, що постачання Україні турецьких безпілотників Bayraktar може "призвести до дестабілізації" на лінії розмежування на Донбасі.

26 жовтня за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення операції Об'єднаних сил вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар".

"Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту.  У 2018 році Україна закупила 6 БПЛА у Туреччини.

Теми: РосіяТуреччинаторгівлязброяміжнародні відносини


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