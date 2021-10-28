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Россия ограничила ввоз мандаринов из Турции после критики турецких БПЛА в Украине

Четверг, 28 октября 2021, 14:45
Фото РИА Новости

Роспотребнадзор объявил о приостановке импорта из Турции мандаринов одного из производителей.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства, сообщает "Европейская правда".

В российском ведомстве заявили, что в мандаринах "обнаружено остаточное количество пестицида "хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень".

"В этой связи с 29 октября 2021 года до особого распоряжения прекращается ввоз указанной пищевой продукции на территорию Российской Федерации, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения РФ", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Турция является самым крупным поставщиком мандаринов на российский рынок. С января по август было ввезено 107,6 тысячи тонн на свыше $72 млн. На втором месте - Пакистан, который поставил более 73 тысяч тонн на $50,8 млн.

Решение было объявлено на следующий день после заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что поставка Украине турецких беспилотников Bayraktar может "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

26 октября по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые произошло боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса "Байрактар".

"Байрактар ​​ТВ2" (Bayraktar) – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. В 2018 году Украина закупила 6 БПЛА у Турции.

Темы: РосcияТурцияторговляоружиемеждународные отношения
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