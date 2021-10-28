Кличко отправил всех школьников Киева на дистанционное обучение

В Киеве с 1 ноября все школьники переходят на дистанционную форму обучения, пока не улучшится эпидситуация в столице.

Источник: брифинг городского головы Киева Виталия Кличко 28 октября

Прямая речь: "Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются.

После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме.

Это касается всех учащихся с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации в нашем городе".

Детали: Детские садики, по словам Кличко, продолжат работать в Киеве при вакцинации 100% персонала заведения.

Мэр добавил, что решение относительно школьников в городе было принято после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

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