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Кличко отправил всех школьников Киева на дистанционное обучение

Четверг, 28 октября 2021, 15:18
Кличко отправил всех школьников Киева на дистанционное обучение
фото: сайт Кличко

В Киеве с 1 ноября все школьники переходят на дистанционную форму обучения, пока не улучшится эпидситуация в столице.

Источник: брифинг городского головы Киева Виталия Кличко 28 октября

Прямая речь: "Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются.

После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме.

Это касается всех учащихся с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации в нашем городе".

Детали: Детские садики, по словам Кличко, продолжат работать в Киеве при вакцинации 100% персонала заведения.

Мэр добавил, что решение относительно школьников в городе было принято после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.

Предыстория: 

  • С 1 ноября столица вводит строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей "красной зоны".
  • По словам мэра, власти вводят эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных. Глава столицы в очередной раз призвал граждан вакцинироваться.
  • С 1 ноября в общественном транспорте Киева можно будет ездить только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: КиевдетиCovid-2019Виталий Кличко
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