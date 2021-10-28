Кличко отправил всех школьников Киева на дистанционное обучение
Четверг, 28 октября 2021, 15:18
В Киеве с 1 ноября все школьники переходят на дистанционную форму обучения, пока не улучшится эпидситуация в столице.
Источник: брифинг городского головы Киева Виталия Кличко 28 октября
Прямая речь: "Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются.
После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме.
Это касается всех учащихся с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидситуации в нашем городе".
Детали: Детские садики, по словам Кличко, продолжат работать в Киеве при вакцинации 100% персонала заведения.
Мэр добавил, что решение относительно школьников в городе было принято после консультаций с Министерством образования и Министерством здравоохранения.
Предыстория:
- С 1 ноября столица вводит строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей "красной зоны".
- По словам мэра, власти вводят эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить коллапса медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных. Глава столицы в очередной раз призвал граждан вакцинироваться.
- С 1 ноября в общественном транспорте Киева можно будет ездить только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.
Алена Мазуренко, УП