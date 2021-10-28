Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17 – ЗМІ

Четвер, 28 жовтня 2021, 16:15
Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17 – ЗМІ
Фото rtlnieuws.nl

Росія намагається залякати адвокатів родичів загиблих в авіакатастрофі збитого над Донбасом літака рейсу MH17, нідерландські правоохоронці запропонували їм захист.

Про це пише видання RTL Nieuws, повідомляє "Європейська правда".

За даними видання, в останні місяці почастішали інциденти, в ході яких адвокатів переслідували, серед іншого, в їхніх приватних будинках. Ймовірно, це пов'язано з правом виступити у суді, яке родичі отримали під час судового слухання у справі MH17 минулого місяця.

Адвокати родичів також стали активнішими. Зазвичай, ці юристи не відіграють провідної ролі в залі суду. Там насамперед виступають прокуратура та адвокати єдиного підозрюваного, який представлений.

На початку вересня процес відновився із правом виступу родичів. Протягом майже трьох тижнів їм дозволялося пояснювати суду, що для них означала катастрофа рейсу MH17. Їм допомагала група юристів, об'єднаних у так звану команду правової допомоги (RBT). Ці адвокати вже багато років беруть участь у кримінальній справі та мають доступ до матеріалів, наданих прокуратурою. Справа на сьогодні налічує понад 60 000 сторінок.

Вісім членів RBT запросили до Національного координатора з безпеки та боротьби з тероризмом (NCTV) 22 вересня. Під час великої презентації NCTV заявив, що Росія різними способами намагалася перешкодити та залякати адвокатів. Потім NCTV запропонувало включити юристів до програми захисту.

Деякі юристи розповіли про підозрілі інциденти, які сталися останнім часом. Принаймні двоє з них помітили, що за ними стежили до їхнього житла після судового засідання у Схіпхолі, де проходить суд над MH17. Ще один юрист побачив у себе вдома двох підозрілих чоловіків у сонячних окулярах. Загалом NCTV було повідомлено про чотири інциденти.

Правоохоронці заявили, що не чекають на фізичне насильство щодо адвокатів. Юристи не коментували ситуацію в розмові з журналістами.

Нагадаємо, наступний блок слухань у справі MH17 має розпочатися 1 листопада. Родичі загиблих продовжать виступати у суді. Загалом слово у суді матимуть 93 родичі.

Читайте також – Російські аргументи для Гааги: як будують захист обвинувачуваних у справі MH-17

Теми: MH17Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: