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Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17 – СМИ

Четверг, 28 октября 2021, 16:15
Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17 – СМИ
Фото rtlnieuws.nl

Россия пытается запугать адвокатов родственников погибших в авиакатастрофе сбитого над Донбассом самолета рейса MH17, нидерландские стражи порядка предложили им защиту.

Об этом пишет издание RTL Nieuws, сообщает "Европейская правда".

По данным издания, в последние месяцы участились инциденты, в ходе которых адвокатов преследовали, среди прочего, в их частных домах. По всей вероятности, это связано с правом выступить в суде, которое родственники получили во время судебного слушания по делу MH17 в прошлом месяце.

Адвокаты родственников также стали активнее. Обычно эти юристы не играют ведущей роли в зале суда. Там, в первую очередь, выступают прокуратура и адвокаты единственного подозреваемого, который представлен.

В начале сентября процесс возобновился с правом выступления родственников. В течение почти трех недель им разрешалось объяснять суду, что для них означала крушение рейса MH17. Им помогала группа юристов, объединенных в так называемую команду правовой помощи (RBT). Эти адвокаты уже много лет принимают участие в уголовном деле и имеют доступ к материалам, предоставленным прокуратурой. Дело на сегодняшний день насчитывает более 60 000 страниц.

Восемь членов RBT были приглашены к Национальному координатору по безопасности и борьбе с терроризмом (NCTV) 22 сентября. Во время большой презентации NCTV заявил, что Россия разными способами пыталась помешать и запугать адвокатов. Затем NCTV предложил включить юристов в программу защиты.

Некоторые юристы рассказали о подозрительных инцидентах, произошедших в последнее время. По крайней мере, двое из них заметили, что за ними следили, а также за их жилищем, после судебного заседания в Схипхоле, где проходит суд над MH17. Еще один юрист увидел возле своего дома двух подозрительных мужчин в солнечных очках. В общей сложности NCTV было сообщено о четырех инцидентах.

Правоохранители заявили, что не ожидают физического насилия в отношении адвокатов. Юристы не комментировали ситуацию в разговоре с журналистами.

Напомним, следующий блок слушаний по делу MH17 должен начаться 1 ноября. Родственники погибших продолжат выступать в суде. Всего  слово в суде получат 93 родственника.

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Темы: MH17Росcия
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