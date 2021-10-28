Франція стурбована ескалацією на Донбасі та застосуванням "Байрактару"

В МЗС Франції висловили стурбованість посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі та оголошення про застосування українськими збройними силами безпілотника "Байрактар".

Про це на брифінгу заявив представник МЗС Франції, повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані посиленням інтенсивності бойових дій на сході України, зокрема дедалі частішим застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, а також оголошенням штабу української армії про використання озброєного безпілотника типу "Байрактар" - сказав представник МЗС Франції.

Він наголосив, що ці події суперечать заходам з консолідації режиму припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року.

"Франція разом з Німеччиною продовжує свої зусилля в рамках Нормандського формату з метою повного виконання Мінських домовленостей, які є єдиною затвердженою основою для довготривалого вирішення конфлікту на Донбасі. Ми закликаємо сторони до стриманості та деескалації" - заявили в МЗС Франції.

26 жовтня 2021 року за наказом головнокомандувача Збройних сил генерал-лейтенанта Валерія Залужного в районі проведення ООС вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс "Байрактар".

У МЗС Німеччини заявили, що стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник категорично відкинув занепокоєння МЗС Німеччини у зв'язку зі застосуванням дрона "Байрактар" на Донбасі.