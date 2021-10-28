"Байрактари" ЗСУ на чергуванні вже пів року й готові атакувати – Наєв

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що хоч "Байрактари" лише один раз задіяли, вони на бойовому чергуванні вдень та вночі вже понад пів року.

Джерело: Наєв у інтерв’ю BBC News Україна

Деталі: 26 жовтня Україна вперше застосувала "Байрактар" на Донбасі.

Проте Наєв повідомив, що ці безпілотники на бойовому чергуванні ще з весни 2021 року, коли було посилення батальйонно-тактичних груп Росії.

За його словами, українські "Байрактари" з березня 2021 року "показали свою ефективність для розвідки і давали практичні дані про супротивника".

Наєв розповів, що "Байрактари" патрулюють не лише Донбас, а й північ України – "там, де зростає рівень воєнної загрози". Наприклад, літали під час російсько-білоруських навчань "Запад-2021".

У Наєва запитали, чому 26 жовтня, коли боєприпас з ударного дрона вразив гармату так званої "1-ї Слов'янської бригади ДНР", розрахунок вижив. Він відповів, що яка там була ракета (чи не "учбова" - ред.) – потрібно запитувати у командувача ООС на Донбасі генерал-лейтенанта Павлюка, проте запевнив, що "Байрактари, які ведуть розвідку, завжди підіймаються у повітря з бойовим боєкомплектом".

За його словами, "Байрактари" будуть застосовуватися там, де потрібне посилення", і для них є уся інфраструктура, а також відпрацьовані питання взаємодії.

Нагадаємо: