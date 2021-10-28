"Байрактары" ВСУ на дежурстве уже полгода и готовы атаковать – Наев
Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве днем и ночью уже более полугода.
Источник: Наев в интервью BBC News Украина
Детали: 26 октября Украины впервые применила "Байрактар" на Донбассе. Однако Наев сообщил, что эти беспилотники на боевом дежурстве еще с весны 2021, когда было усиление батальонно-тактических групп России.
По его словам, украинские "Байрактары" с марта 2021 "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике".
Наев рассказал, что "Байрактары" патрулируют не только Донбасс, но и север Украины - "там, где растет уровень военной угрозы". Например, летали во время российско-белорусских учений "Запад-2021".
У Наева спросили, почему 26 октября, когда боеприпас с ударного дрона поразил пушку так называемой "1-й Славянской бригады ДНР", расчет выжил. Он ответил, что какая там была ракета (не "учебная" ли - ред.) - нужно спрашивать у командующего ООС на Донбассе генерал-лейтенанта Павлюка, однако заверил, что "Байрактары, которые ведут разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом".
По его словам, "Байрактары" будут применяться "там, где требуется усиление", и для них есть вся инфраструктура, а также отработаны вопросы любого взаимодействия.
Напомним:
- 26 октября 2021 года по приказу главнокомандующего Вооруженными силами генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения ООС впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".
- В МИД Германии заявили, что озабочены тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.
- В МИДе Франции также выразили обеспокоенность объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар".
- Глава МИД Дмитрий Кулеба на это ответил, что Украина не нарушала Минские договоренности при применении турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе.