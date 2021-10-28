"Байрактары" ВСУ на дежурстве уже полгода и готовы атаковать – Наев

Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что хотя "Байрактары" только один раз задействовали, они на боевом дежурстве днем ​​и ночью уже более полугода.

Источник: Наев в интервью BBC News Украина

Детали: 26 октября Украины впервые применила "Байрактар" на Донбассе. Однако Наев сообщил, что эти беспилотники на боевом дежурстве еще с весны 2021, когда было усиление батальонно-тактических групп России.

По его словам, украинские "Байрактары" с марта 2021 "показали свою эффективность для разведки и давали практические данные о противнике".

Наев рассказал, что "Байрактары" патрулируют не только Донбасс, но и север Украины - "там, где растет уровень военной угрозы". Например, летали во время российско-белорусских учений "Запад-2021".

У Наева спросили, почему 26 октября, когда боеприпас с ударного дрона поразил пушку так называемой "1-й Славянской бригады ДНР", расчет выжил. Он ответил, что какая там была ракета (не "учебная" ли - ред.) - нужно спрашивать у командующего ООС на Донбассе генерал-лейтенанта Павлюка, однако заверил, что "Байрактары, которые ведут разведку, всегда поднимаются в воздух с боевым боекомплектом".

По его словам, "Байрактары" будут применяться "там, где требуется усиление", и для них есть вся инфраструктура, а также отработаны вопросы любого взаимодействия.

Напомним: