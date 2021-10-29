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Кількість загиблих у зіткненнях в Судані сягнула 11

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 06:46
AFP via Getty Images

Чотириденні зіткнення між солдатами та протестувальниками проти держперевороту в Судані призвели до загибелі щонайменше 11 людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що коли тисячі людей вийшли на вулиці, щоб виступити проти захоплення на чолі з генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, свідки розповіли, що в протестувальників у Бахрі, через річку від столиці Хартума, стріляли бойовими та гумовими кулями, коли почалися нічні протести.

Що передувало: Раніше повідомлялося про сімох загиблих та 140 поранених в зіткненнях в Судані.

Передісторія:

  • Суданом більшу частину свого постколоніальної історії правили військові лідери, які захопили владу в результаті переворотів.
  • 25 жовтня у Судані група військових зробила спробудержперевороту – затримали прем'єр-міністра Абдаллу Хамдука і лідерів партій – партнерів коаліційного уряду країни.
  • Лідер перевороту, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, розпустив Суверенну раду, створену для керівництва країною після повалення давнього правлячого автократа Омара аль-Башира в ході народного повстання два роки тому.
  • Бурхан оголосив надзвичайний стан і пообіцяв провести вибори в липні 2023 року, а потім передати владу обраному цивільному уряду.

Теми: Африка


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