Кількість загиблих у зіткненнях в Судані сягнула 11

Чотириденні зіткнення між солдатами та протестувальниками проти держперевороту в Судані призвели до загибелі щонайменше 11 людей.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що коли тисячі людей вийшли на вулиці, щоб виступити проти захоплення на чолі з генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, свідки розповіли, що в протестувальників у Бахрі, через річку від столиці Хартума, стріляли бойовими та гумовими кулями, коли почалися нічні протести.

Що передувало: Раніше повідомлялося про сімох загиблих та 140 поранених в зіткненнях в Судані.

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