Число погибших в столкновениях в Судане достигло 11

Четырехдневные столкновения между солдатами и протестующими против госпереворота в Судане привели к гибели не менее 11 человек.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что когда тысячи людей вышли на улицы, чтобы выступить против захвата во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, свидетели рассказали, что в протестующих в Бахре через реку от столицы Хартума стреляли боевыми и резиновыми пулями, когда начались ночные. протесты.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о семи погибших и 140 раненых в столкновениях в Судане.

Предыстория: