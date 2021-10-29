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Число погибших в столкновениях в Судане достигло 11

Пятница, 29 октября 2021, 06:46
Число погибших в столкновениях в Судане достигло 11
AFP via Getty Images

Четырехдневные столкновения между солдатами и протестующими против госпереворота в Судане привели к гибели не менее 11 человек.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что когда тысячи людей вышли на улицы, чтобы выступить против захвата во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, свидетели рассказали, что в протестующих в Бахре через реку от столицы Хартума стреляли боевыми и резиновыми пулями, когда начались ночные. протесты.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о семи погибших и 140 раненых в столкновениях в Судане.

Предыстория:

  • Суданом большую часть своей  постколониальной истории правили военные лидеры, которые захватили власть в результате переворотов.
  • 25 октября в Судане группа военных совершила попытку госпереворота - задержали премьер-министра Абдалла Хамдука и лидеров партий - партнеров коалиционного правительства страны.
  • Лидер переворота, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, распустил суверенный совет, созданный для руководства страной после свержения старого правящего автократа Омара аль-Башира в ходе народного восстания два года назад.
  • Бурхан объявил чрезвычайное положение и пообещал провести выборы в июле 2023 года, а затем передать власть избранному гражданскому правительству.

Темы: Африка
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