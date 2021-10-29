Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Число погибших в столкновениях в Судане достигло 11

Пятница, 29 октября 2021, 06:46
AFP via Getty Images

Четырехдневные столкновения между солдатами и протестующими против госпереворота в Судане привели к гибели не менее 11 человек.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что когда тысячи людей вышли на улицы, чтобы выступить против захвата во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом, свидетели рассказали, что в протестующих в Бахре через реку от столицы Хартума стреляли боевыми и резиновыми пулями, когда начались ночные. протесты.

Что предшествовало: Ранее сообщалось о семи погибших и 140 раненых в столкновениях в Судане.

Предыстория:

  • Суданом большую часть своей  постколониальной истории правили военные лидеры, которые захватили власть в результате переворотов.
  • 25 октября в Судане группа военных совершила попытку госпереворота - задержали премьер-министра Абдалла Хамдука и лидеров партий - партнеров коалиционного правительства страны.
  • Лидер переворота, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, распустил суверенный совет, созданный для руководства страной после свержения старого правящего автократа Омара аль-Башира в ходе народного восстания два года назад.
  • Бурхан объявил чрезвычайное положение и пообещал провести выборы в июле 2023 года, а затем передать власть избранному гражданскому правительству.

Темы: Африка
powered by lun.ua
Главное сегодня

дополненоСкороход заявляет, что Полякова убили

На пороге "красной" зоны: в Киеве огромные очереди в пункты вакцинации

Выборы в Черкасской области: избирателей "Слуги" отмечали, нардепы пришли на участки

В ЦИК и ОПОРЕ назвали свежую явку на выборах нардепов и мэра Харькова

Covid-реанимации Черновцов загружены на 100%, школы и садики Буковины идут на дистанционку

видеоПриложение "Дія" изменило правила загрузки ковид-сертификата

Все новости...
Африка
140 человек ранены на протестах против госпереворота в Судане
"ИГИЛ" взяло на себя ответственность за взрыв в баре в Уганде
На нефтеперерабатывающем заводе в Нигерии прогремел взрыв, 25 погибших
Последние новости
21:54
В ЦИК назвали явку на выборах нардепов в Херсонской и Черкасской областях
21:41
Выбирать мэра Харькова пришло 28.6% избирателей – ОПОРА
21:15
Новости экономики: Газпром договорился с Молдовой, импорт электричества из РФ и РБ откладывается
20:27
дополненоСкороход заявляет, что Полякова убили
20:08
Маск готов продать акции Tesla, чтобы побороть голод в мире
19:37
Британия и Франция не разрешили спор о вылове рыбы после встречи Джонсона и Макрона
19:14
На пороге "красной" зоны: в Киеве огромные очереди в пункты вакцинации
18:43
В Британии из-за ливней и поваленных деревьев отменяют поезда на климатический саммит
18:32
ООС: 8 нарушений "тишины", травмирован украинский воин
18:12
Выборы в Черкасской области: избирателей "Слуги" отмечали, нардепы пришли на участки
Все новости...