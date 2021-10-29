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Комаровський розповів, що Зеленський кликав його у депутати і використав

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 10:12
Комаровський розповів, що Зеленський кликав його у депутати і використав
Фото c Facebook Євгена Комаровського

Лікар та шоумен Євген Комаровський заявив, що президент Володимир Зеленський після виборів пропонував йому йти в депутати, він також вважає, що глава держави використав його для власного піару.

Джерело: Комаровський в інтерв'ю "Українській правді", відповідаючи на запитання, які в нього зараз стосунки з президентом

Пряма мова Комаровського: "Я його (Зеленського – ред.) регулярно бачу по телевізору. Після виборів він мені пропонував іти в депутати. Ось і все".

Деталі: Коментуючи те, що на президентських виборах 2019 року в одному з ефірів його представляли як члена команди Зеленського, але у результаті він жодної посади не отримав, Комаровський сказав, що тоді Зеленський його просто використав. Мовляв, його хотіли взяти в команду президента лише через його впізнаваність.

Він додав, що бачити його в своїх лавах хотіла "величезна кількість" інших політиків та політичних сил. Але всім їм потрібно було, щоб він "мовчки постояв поряд" – їх не цікавили погляди лікаря, важлива була лише його впізнаваність.

За словами Комаровського, Зеленський не став винятком, незважаючи на те, що у них "були дружні стосунки", і "використав (лікаря – ред.) виключно для піару в тій ситуації".

Комаровський додав, що у тій програмі він сказав, що готовий бути радником президента – не президента Зеленського, а президента.

За його словами, він у владу не збирається, ще й тому, що він "не зрадить мови своїх батьків і мови, якою освідчувався в коханні" (російська мова – ред.).

Комаровський також додав, що не уявляє, що когось зі своїх друзів зробить начальником СБУ, тому що йому "буде соромно дивитися на себе в дзеркало".

Водночас, на запитання, що може спонукати його піти в політику, Комаровський відповів, що це може зробити "загроза особистій безпеці" його самого і членів його сім'ї.

Комаровський вважає, що "влада – це тягар, це неприйнятне для нормальної людини". Для нього самого "однозначно неприйнятне", оскільки він "не готовий перетворювати своє життя на боротьбу з мерзотниками".

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийвибориВерховна Рада
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