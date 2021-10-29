Комаровский рассказал, что Зеленский звал его в депутаты и использовал

Врач и шоумен Евгений Комаровский заявил, что президент Владимир Зеленский после выборов предлагал ему идти в депутаты, он также считает, что глава государства использовал его для собственного пиара.

Источник: Комаровский в интервью "Украинской правде", отвечая на вопрос, какие у него сейчас отношения с президентом

Прямая речь Комаровского: "Я его (Зеленского – ред.) регулярно вижу по телевизору. После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все".

Детали: Комментируя то, что на президентских выборах 2019 года в одном из эфиров его представляли как члена команды Зеленского, но в итоге он никакой должности не получил, Комаровский сказал, что тогда Зеленский его просто использовал. Мол, его хотели взять в команду президента только из-за его узнаваемости.

Он добавил, что видеть его своих рядах хотело "огромное количество" других политиков и политических сил. Но всем им нужно было, чтобы он "молча постоял рядом" – их не интересовали взгляды врача, важна была только его узнаваемость.

По словам Комаровского, Зеленский не стал исключением, несмотря на то, что у них "были дружеские отношения", и "использовал (доктора – ред.) исключительно для пиара в той ситуации".

Комаровский добавил, что в той программе он сказал, что готов быть советником президента – не президента Зеленского, а президента.

По его словам, он во власть не собирается, еще и потому, что он "не предаст язык своих родителей и язык, на котором признавался в любви" (русский язык – ред.).

Комаровский также добавил, что не представляет, что кого-то из своих друзей сделает начальником СБУ, потому что ему "будет стыдно смотреть на себя в зеркало".

Вместе с тем, на вопрос, что может сподвигнуть его пойти в политику, Комаровский ответил, что это может сделать "угроза личной безопасности" его самого и членов его семьи.

Комаровский считает, что "власть – это тягость, это неприемлемо для нормального человека". Для его самого "однозначно неприемлемо", поскольку он "не готов превращать свою жизнь в борьбу с мерзавцами".