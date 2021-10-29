Коронавірус: лише дві області України залишаються "жовтими"
Станом на 29 жовтня в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки перебувають дві області України - Закарпатська й Кіровоградська.
Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я
Деталі: Вісім областей офіційно "червоні": Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська Сумська, Херсонська.
Решта регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.
Рівень захворюваності на коронавірус при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення загалом по країні складає 703 на 100 тис.
Серед регіонів найвищий рівень захворюваності – на Херсонщині: 1 343 на 100 тис. населення.
Нагадаємо: З 30 жовтня ще 7 областей України офіційно стануть "червоними". Державна комісія з ТЕБ та НС вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.
Київ з 1 листопада офіційно переходить у "червону" зону Covid-19. Столиця також запровадить жорсткіші карантинні обмеження, зокрема закриє громадський транспорт для невакцинованих громадян.