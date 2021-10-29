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Коронавірус: лише дві області України залишаються "жовтими"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 11:29
Коронавірус: лише дві області України залишаються жовтими
фото: Ельдар Сарахман, УП

Станом на 29 жовтня в "жовтій" зоні епідемічної небезпеки перебувають дві області України - Закарпатська й Кіровоградська.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я

Деталі: Вісім областей офіційно "червоні": Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Рівненська Сумська, Херсонська.

Решта регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні епіднебезпеки.

Рівень захворюваності на коронавірус при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення загалом по країні складає 703 на 100 тис.

Серед регіонів найвищий рівень захворюваності – на Херсонщині: 1 343 на 100 тис. населення.

 
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Нагадаємо: З 30 жовтня ще 7 областей України офіційно стануть "червоними". Державна комісія з ТЕБ та НС вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 30 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей.

Київ з 1 листопада офіційно переходить у "червону" зону Covid-19. Столиця також запровадить жорсткіші карантинні обмеження, зокрема закриє громадський транспорт для невакцинованих громадян.

Українська правда

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Теми: коронавірускарантин
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