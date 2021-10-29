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Коронавирус: только две области Украины остаются "желтыми"

Пятница, 29 октября 2021, 11:29
Коронавирус: только две области Украины остаются желтыми
фото: Эльдар Сарахман, УП

По состоянию на 29 октября в "желтой" зоне эпидемической опасности находятся две области Украины - Закарпатская и Кировоградская.

Источник: данные Министерства здравоохранения

Детали: Восемь областей официально красные: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.

Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне эпидопасности.

Уровень заболеваемости коронавирусом при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения в целом по стране составляет 703 на 100 тыс.

Среди регионов самый высокий уровень заболеваемости – в Херсонской области: 1 343 на 100 тыс. населения.

 
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Напомним: С 30 октября еще 7 областей Украины официально станут "красными". Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Киев с 1 ноября официально переходит в "красную" зону Covid-19. Столица также введет более жесткие карантинные ограничения, в частности, закроет общественный транспорт для невакцинированных граждан.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантин
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