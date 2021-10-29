Коронавирус: только две области Украины остаются "желтыми"
По состоянию на 29 октября в "желтой" зоне эпидемической опасности находятся две области Украины - Закарпатская и Кировоградская.
Источник: данные Министерства здравоохранения
Детали: Восемь областей официально красные: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская.
Остальные регионы находятся в "оранжевой" зоне эпидопасности.
Уровень заболеваемости коронавирусом при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения в целом по стране составляет 703 на 100 тыс.
Среди регионов самый высокий уровень заболеваемости – в Херсонской области: 1 343 на 100 тыс. населения.
Напомним: С 30 октября еще 7 областей Украины официально станут "красными". Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС решила установить с 00 часов 00 минут 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей.
Киев с 1 ноября официально переходит в "красную" зону Covid-19. Столица также введет более жесткие карантинные ограничения, в частности, закроет общественный транспорт для невакцинированных граждан.