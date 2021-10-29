Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Таран анонсував Military ID для призовників і резервістів у "Дії"

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 15:56
Таран анонсував Military ID для призовників і резервістів у Дії
Фото mil.gov.ua

Міністр оборони Андрій Таран анонсував появу у порталі "Дія" сервісу Military ID, який міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Джерело: сайт Міноборони

Пряма мова Тарана: "Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру – генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини".

Деталі: Міністр додав, що реалізація проєкту так званого "електронного центру комплектування та соціальної підтримки" (Е-ТЦК) у "Дії" запланована на 2022-2023 роки.

За його словами, Міноборони вже працює над тим, щоб громадяни, які звернуться у майбутньому до Е-ТЦК на порталі "Дія" отримували всі дані про себе в електронному вигляді, без відвідування установи.

Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі можна буде змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про включення особи до реєстру, номер облікового запису у ньому тощо.

Наразі Міноборони та Мінцифри розробляють спільний наказ, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом "Дія" та реєстром.

Таран додав, що Міноборони також почало інтеграційні процеси з іншими держреєстрами, зокрема з Державною міграційною службою.  

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: МіноборониДіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
Міноборони
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
На днях у Макіївці ЗСУ знищили склад ракет до "Градів" – Міноборони
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: