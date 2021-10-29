Таран анонсував Military ID для призовників і резервістів у "Дії"

Міністр оборони Андрій Таран анонсував появу у порталі "Дія" сервісу Military ID, який міститиме дані з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Джерело: сайт Міноборони

Пряма мова Тарана: "Уже закладено засади для цифровізації процесів військового обліку як на рівні територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, так і у системі ведення військового обліку у державі. Це дозволить у короткостроковій перспективі замість паперового документу мати Military ID-номер. Він формуватиметься під час внесення даних людини до реєстру – генеруватиметься унікальний запис, який ніколи не повторюватиметься у іншої людини".

Деталі: Міністр додав, що реалізація проєкту так званого "електронного центру комплектування та соціальної підтримки" (Е-ТЦК) у "Дії" запланована на 2022-2023 роки.

За його словами, Міноборони вже працює над тим, щоб громадяни, які звернуться у майбутньому до Е-ТЦК на порталі "Дія" отримували всі дані про себе в електронному вигляді, без відвідування установи.

Зокрема, очікується, що в онлайн-режимі можна буде змінити реєстрацію місця проживання, побачити інформацію про включення особи до реєстру, номер облікового запису у ньому тощо.

Наразі Міноборони та Мінцифри розробляють спільний наказ, який визначатиме порядок обміну інформацією між порталом "Дія" та реєстром.

Таран додав, що Міноборони також почало інтеграційні процеси з іншими держреєстрами, зокрема з Державною міграційною службою.