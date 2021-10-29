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Таран анонсировал Military ID для призывников и резервистов в "Дії"

Пятница, 29 октября 2021, 15:56
Таран анонсировал Military ID для призывников и резервистов в Дії
Фото mil.gov.ua

Министр обороны Андрей Таран анонсировал появление в портале "Дія" сервиса Military ID, который будет содержать данные из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Источник: сайт Минобороны

Прямая речь Тарана: "Уже заложены принципы цифровизации процессов военного учета как на уровне территориальных центров комплектования и социальной поддержки, так и в системе ведения военного учета в государстве. Это позволит в краткосрочной перспективе вместо бумажного документа иметь Military ID-номер. Он будет формироваться при внесении данных человека в реестр – будет генерироваться уникальная запись, которая никогда не будет повторяться у другого человека".

Детали: Министр добавил, что реализация проекта так называемого "электронного центра комплектования и социальной поддержки" (Э-ТЦК) в "Дії" запланирована на 2022-2023 годы.

По его словам, Минобороны уже работает над тем, чтобы граждане, которые обратятся в будущем в Э-ТЦК на портале "Дія", получали все данные о себе в электронном виде, без посещения учреждения.

В частности, ожидается, что в онлайн-режиме можно будет изменить регистрацию места жительства, увидеть информацию о включении лица в реестр, номер учетной записи в нем и т.д.

Минобороны и Минцифры разрабатывают совместный приказ, который будет определять порядок обмена информацией между порталом "Дія" и реестром.

Таран добавил, что Минобороны также начало интеграционные процессы с другими госреестрами, в частности, с Государственной миграционной службой. 

Украинская правда

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Темы: МинобороныДіяармия
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