Збитки бюджету на 700 млн: ексзаступнику Тарана повідомили про підозру

Cлідчі ДБР повідомили про підозру ексзаступнику міністра та екскерівнику одного із департаментів Міністерства оборони, які під час закупівлі продуктів для армії завдали збитків державі на сотні мільйонів гривень.

Джерело: ДБР, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, повідомили про підозру ексзаступнику міністра Ігору Халімону.

Згідно з матеріалами справи, у грудні 2020 року – січні 2021 року керівник департаменту уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на 2021 рік.

Потім керівник департаменту за вказівкою Халімона уклав додаткові угоди з постачальниками, згідно з якими транспортування продуктів харчування та своєчасне поповнення недоторканих продовольчих запасів ЗСУ вже не були зобов’язанням постачальників.

Як наслідок ЗСУ повинні були самостійно здійснювати транспортування продовольства, залучати до цього особовий склад та техніку та витрачати додаткові бюджетні кошти.

ДБР зазначає, що це "негативно вплинуло на обороноздатність підрозділів ЗСУ та поставило під загрозу виконання їхніх основних завдань щодо оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності".

Попередня сума збитків держбюджетові складає понад 700 млн гривень.

Їм повідомили підозру в статті "Перешкоджання законній діяльності ЗСУ", яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Довідково: Халімон був заступником міністра оборони Андрія Тарана. Був призначений на посаду 12 червня 2020 року.

Кабмін звільнив його 21 липня 2021 року.