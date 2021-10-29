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Ущерб бюджету на 700 млн: экс-заму Тарана сообщили о подозрении

Пятница, 29 октября 2021, 20:33
Ущерб бюджету на 700 млн: экс-заму Тарана сообщили о подозрении
фото: минобороны

Следователи ДБР сообщили о подозрении экс-заместителю министра и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны, которые при закупке продуктов для армии нанесли ущерб государству на сотни миллионов гривен.

Источник: ДБР, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, сообщили о подозрении экс-заместителю министра Игорю Халимону.

Согласно материалам дела, в декабре 2020 - январе 2021 года руководитель департамента заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ на 2021 год.

Затем руководитель департамента по указанию Халимона заключил дополнительные соглашения с поставщиками, согласно которым транспортировка продуктов питания и своевременное пополнение неприкосновенных продовольственных запасов ВСУ уже не были обязательством поставщиков.

 

Как следствие, ВСУ должны были самостоятельно осуществлять транспортировку продовольствия, привлекать к этому личный состав и технику и тратить дополнительные бюджетные средства.

ДБР отмечает, что это "отрицательно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности".

Предварительная сумма ущерба госбюджету составляет более 700 млн гривен.

Им сообщили подозрение в статье "Препятствование законной деятельности ВСУ", предусматривающей наказание в виде лишения свободы до 8 лет. Решается вопрос об избрании мер.

Справка: Халимон был заместителем министра обороны Андрея Тарана. Был назначен на должность 12 июня 2020 года.

Кабмин уволил его 21 июля 2021 года.

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силыМинобороныТаран АндрейГБР
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