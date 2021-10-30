За добу бойовики поранили на Донбасі п'ятьох українських військових

29 жовтня через обстріли ворога п’ятеро українських військовослужбовців дістали поранення на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Як повідомляється, 29 жовтня з боку російсько-окупаційних військ було 19 порушень режиму припинення вогню, одне з яких – з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, біля Новоселівки - з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, в напрямку Катеринівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі - біля Новотошківського.

Позиції поблизу Водяного на Приазов’ї потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Мар’їнки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російські окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17 (граната осколкова) в районі Станиці Луганської та Лебединського, та двічі - біля Павлополя. Також неподалік Павлополя ворог два рази стріляв з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.