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За добу бойовики поранили на Донбасі п'ятьох українських військових

Субота, 30 жовтня 2021, 07:05
За добу бойовики поранили на Донбасі п'ятьох українських військових
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

29 жовтня через обстріли ворога п’ятеро українських військовослужбовців дістали поранення на Донбасі.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я поранених – задовільний.

Як повідомляється, 29 жовтня  з боку російсько-окупаційних військ було  19 порушень режиму припинення вогню, одне з яких – з  забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Причепилівки  окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів, біля Новоселівки - з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, в напрямку Катеринівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі - біля Новотошківського.

Позиції поблизу Водяного на Приазов’ї потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Біля Мар’їнки - з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російські окупанти задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких скинули ВОГ-17 (граната осколкова) в районі Станиці Луганської та Лебединського, та двічі - біля Павлополя. Також неподалік Павлополя ворог два рази стріляв з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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