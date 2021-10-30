Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За сутки боевики ранили на Донбассе пятерых украинских военных

Суббота, 30 октября 2021, 07:05
ALEKSEY FILIPPOV/AFP via Getty Images

29 октября из-за обстрелов врага пятеро украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Детали: Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Как сообщается, 29 октября со стороны российско-оккупационных войск было 19 нарушений режима прекращения огня, одно из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, возле Новоселовки - из минометов калибра 82 мм.

В направлении Зайцева наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия, в направлении Катериновки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды - возле Новотошковского.

Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российские оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросили ВОГ-17 (граната осколочная) в районе Станицы Луганской и Лебединского, и дважды - возле Павлополя. Также недалеко от Павлополя враг два раза стрелял из гранатометов разных систем.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские военные открывали ответный огонь.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
powered by lun.ua
Главное сегодня

На выборах мэра Харькова победил секретарь Терехов – избирком

фото"Слуга народа" решила вернуть Штучному кресло главы аппарата Рады

Зеленский в Глазго рассказал о двух экобомбах в Украине

Пик коронавируса продержится еще до двух недель – Минздрав

В украинской разведке не подтвердили дополнительную переброску войск РФ к границе

В МИД ответили Лаврову по поводу "попыток Украины втянуть Россию в силовые действия"

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
На Донбассе ранили 3 военных ООС
Оккупанты ранили украинского военного возле Причепиловки
Сутки на Донбассе: оккупанты 15 раз нарушали "тишину" и запускали беспилотники
Последние новости
21:59
"Слуга народа" выдвинула кандидатов на должности двух министров
21:45
Apple планирует добавить в iPhone функцию вызова экстренной помощи при аварии – СМИ
21:36
На выборах мэра Харькова победил секретарь Терехов – избирком
21:27
Новости 1 ноября: свежие рейтинги, отставка Резникова
21:08
США провели консультации с союзниками о накоплении войск РФ на границе с Украиной
20:58
Курс гривни к доллару почти не изменился
20:20
Арахамии избрали нового первого зама
20:14
фото"Слуга народа" решила вернуть Штучному кресло главы аппарата Рады
20:07
WhatsApp больше не поддерживает устройства с устаревшими операционными системами
20:00
После заявления об убийстве Полякова полиция еще раз допрашивает Скороход
Все новости...