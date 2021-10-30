За сутки боевики ранили на Донбассе пятерых украинских военных

29 октября из-за обстрелов врага пятеро украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе.

Источник: штаб ООС

Детали: Воины находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья раненых – удовлетворительное.

Как сообщается, 29 октября со стороны российско-оккупационных войск было 19 нарушений режима прекращения огня, одно из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Вблизи Причепиловки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов, возле Новоселовки - из минометов калибра 82 мм.

В направлении Зайцева наемники дважды использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

В сторону Старогнатовки противник открывал огонь из стрелкового оружия, в направлении Катериновки – из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вражеские войска применили гранатометы разных систем и стрелковое оружие возле Майорска и дважды - возле Новотошковского.

Позиции вблизи Водяного на Приазовье попали под обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Марьинки – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Российские оккупанты задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросили ВОГ-17 (граната осколочная) в районе Станицы Луганской и Лебединского, и дважды - возле Павлополя. Также недалеко от Павлополя враг два раза стрелял из гранатометов разных систем.

Кроме того, на Луганщине пролетел вражеский беспилотник, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские военные открывали ответный огонь.