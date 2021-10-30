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В Украине – рекорд ковид-вакцинации за сутки

Суббота, 30 октября 2021, 08:58
В Украине – рекорд ковид-вакцинации за сутки
Вакцинация против коронавируса, фото getty images

В течение дня 29 октября прививки против коронавируса сделали более 317 тысяч украинцев, что является самым большим количеством с начала кампании по вакцинации.

Источник: сообщение Минздрава

Подробности: Сообщается, что 317 209 человек получили ковид-прививку в пятницу. С учетом этого одну дозу вакцины уже получили более 10 млн граждан.

Дословно: "С начала вакцинальной кампании привито 10 022 978 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 377 032 человека. Всего сделано 17,4 млн прививок".

Напомним:

  • Список центров массовой вакцинации и пунктов прививок - по этой ссылке.
  • Днем ранее, 28 октября, в стране сделали 289 241 прививку.
  • На территории НСК "Олимпийский" в Киеве 31 октября и 1 ноября будет работать пункт вакцинации против COVID-19.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусэпидемияМинздрав
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