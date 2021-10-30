"Динамо" вдруге за чотири дні виграє в Маріуполі

Київське "Динамо" у матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги з рахунком 3:2 здолало ФК "Маріуполь".

Джерело: трансляція поєдинку в Маріуполі 30 жовтня

Деталі: Минулої середи кияни здолали маріупольців в 1/8 фіналу Кубка України з рахунком 2:1.

Початок нинішньої гри видався багатим на голи. Вже на четвертій хвилині господарі повели в рахунку. Після того як м'яч приземлився на руку Сергію Сидорчуку у штрафному майданчику рефері ставить пенальті у ворота динамівців. З 11-ти метрів Дмитро Мишньов пробиває у кут воріт Георгія Бущана - 1:0. Відповідь "Динамо" була надшвидкою. За хвилину Сидорчук реабілітувався, пробивши з метрів 20-ти у кут воріт "Маріуполя" - 1:1.

На 29-й хвилині "Динамо" виходить уперед. Після пасу з флангу Віктор Циганков поцілив у штангу, але Микола Шапаренко поміж двох оборонців "Маріуполя" проштовхнув м`яча у ворота - 2:1.

У перші 45-ть хвилин Циганков ще раз вдарив у штангу воріт. У "Маріуполя" також був момент після удару Артура Микитишина, коли м'яч полетів у стійку воріт вже "Динамо".

У другому таймі обидві команди мали купу моментів на взяття воріт. На 57-й хвилині Денис Шостак з метрів дев'яти не зумів влучно пробити по воротах "Динамо". У динамівців знову були удари в Циганкова та Гармаша, але повз ворота.

На 68-й хвилині Сидорчук з метрів 24-х пробиває у "дев'ятку воріт "Маріуполя" - 3:1.

На 91-й хвилині Віталій Буяльский мав гарну нагоду збільшити рахунок, але не зумів влучити у ворота, перекидаючи воротаря. У наступній атаці "Маріуполь" скорочує розрив у рахунку. Владислав Клименко з кількох метрів розстріляв ворота "Динамо" - 3:2.

Наступні дві хвилини видалися нервовимим для киян, оскільки довелося відбиватися від двох кутових поспіль біля своїх воріт.