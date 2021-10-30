"Динамо" второй раз за четыре дня выигрывает в Мариуполе

Киевское "Динамо" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги со счетом 3:2 одолело ФК "Мариуполь".

Источник: трансляция поединка в Мариуполе 30 октября

Детали: В прошлую среду киевляне одолели мариупольцев в 1/8 финала Кубка Украины со счетом 2:1.

Начало нынешней игры выдалось богатым голами. Уже на четвёртой минуте хозяева повели в счете. После того как мяч приземлился на руку Сергею Сидорчуку в штрафной рефери ставит пенальти в ворота динамовцев. С 11 метров Дмитрий Мышнев пробивает в угол ворот Георгия Бущана – 1:0. Ответ "Динамо" был сверхбыстрым. Через минуту Сидорчук реабилитировался, пробив с метров 20-ти в угол ворот "Мариуполя" - 1:1.

На 29-й минуте "Динамо" выходит вперед. После паса с фланга Виктор Цыганков попал в штангу, но Николай Шапаренко среди двух защитников "Мариуполя" протолкнул мяч в ворота - 2:1.

В первые 45 минут Цыганков еще раз ударил в штангу ворот. У "Мариуполя" также был момент после удара Артура Микитишина, когда мяч улетел в стойку ворот уже "Динамо".

Во втором тайме у обеих команд было множество моментов на взятие ворот. На 57-й минуте Денис Шостак с метров девяти не сумел точно пробить по воротам "Динамо". У динамовцев снова были удары у Цыганкова и Гармаша, но мимо ворот.

На 68-й минуте Сидорчук метров с 24-х пробивает в "девятку ворот "Мариуполя" - 3:1.

На 91-й минуте Виталий Буяльский имел хорошую возможность увеличить счет, но не сумел попасть в ворота, перебрасывая вратаря. В следующей атаке "Мариуполь" сокращает разрыв в счете. Владислав Клименко с нескольких метров расстрелял ворота "Динамо" - 3:2

Следующие две минуты показались нервными для киевлян, поскольку пришлось отбиваться от подряд двух угловых у своих ворот.