У Києві знову рекордні 54 смерті від Covid за добу

У Києві за добу 29 жовтня зафіксували 1455 випадків коронавірусу і 54 смерті від Covid – таку ж кількість померлих фіксували 26 жовтня, це найбільше число летальних випадків з початку пандемії.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізували за добу 120 хворих на коронавірус і 511 осіб із підозрою на Covid та пневмоніями.

Одужало 29 жовтня 783 особи.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському (333), Дарницькому (227) та в Дніпровському (188) районах.

Серед нових хворих – 840 жінок віком від 18 до 91 року, 531 чоловік віком від 18 до 92 років, 44 дівчинки від 11 місяців до 17 років і 40 хлопчиків від 16 днів до 17 років.

Серед померлих за добу – 35 жінок віком від 45 до 100 років і 19 чоловіків від 47 до 85 років.

Загалом з початку пандемії у столиці зафіксували 258 859 випадків коронавірусу, померло 6130 хворих, одужало 229 059 осіб.

Що передувало: За добу 28 жовтня у столиці зареєстрували 1616 нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість за добу з квітня, 46 хворих померли.

За добу 26 жовтня у столиці зареєстрували 1416 нових випадків коронавірусу, 54 людини померли, зокрема, 1-річна дитина – це була найвища цифра з початку року.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП