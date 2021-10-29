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У Києві різкий стрибок хворих на ковід і 46 смертей за добу

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 11:18
У Києві різкий стрибок хворих на ковід і 46 смертей за добу
Фото КМДА

За добу 28 жовтня у столиці зареєстрували 1616 нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість за добу з квітня, 46 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "1 616 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 46 летальних випадків від вірусу: 19 жінок від 34 до 86 років та 27 чоловіків від 45 до 91 року".

Деталі: Серед нових хворих 130 дітей: 59 дівчаток від 4 днів до 17 років і 71 хлопчик від 19 днів до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (334), Дарницькому (253) та в Дніпровському (194) районах.

Продовжує зростати і кількість госпіталізованих – за добу поклали у лікарні 185 хворих на коронавірус та ще 436 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 257 404 підтверджених випадки коронавірусу, померли 6 076 хворих, подолали вірус загалом 228 276 мешканців столиці, з них 625 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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