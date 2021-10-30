В Киеве снова рекордных 54 смерти от Covid за сутки

В Киеве за сутки 29 октября зафиксировали 1455 случаев коронавируса и 54 смерти от Covid – такое же количество умерших фиксировали 26 октября, это самое большое число летальных исходов с начала пандемии.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализировали за сутки 120 больных коронавирусом и 511 человек с подозрением на Covid и пневмониями.

Выздоровели 29 октября 783 человека.

Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском (333), Дарницком (227) и в Днепровском (188) районах.

Среди новых больных – 840 женщин в возрасте от 18 до 91 года, 531 мужчина от 18 до 92 лет, 44 девочки от 11 месяцев до 17 лет и 40 мальчиков от 16 дней до 17 лет.

Среди умерших за сутки – 35 женщин от 45 до 100 лет и 19 мужчин от 47 до 85 лет.

Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 258 859 случаев коронавируса, умерли 6130 больных, выздоровели 229 059 человек.

Что предшествовало: За сутки 28 октября в столице зарегистрировали 1 616 новых случаев коронавируса – это самое большое количество за сутки с апреля, 46 больных умерли.

26 октября в столице зарегистрировали 1 416 новых случаев коронавируса, 54 человека умерли, в том числе 1-летний ребенок – это были самые высокие цифры с начала года.

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