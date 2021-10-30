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Окупанти застосували заборонене озброєння, без втрат

Субота, 30 жовтня 2021, 17:56
фото пресцентру ООС

З початку доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: Біля Гранітного ворог застосував артилерію калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм.

В напрямку Південного окупанти вели обстріл з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

В районі Павлополя ворожі війська задіяли безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснили скидання пострілу ВОГ-17.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними", - йдеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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