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Оккупанты применили запрещенное вооружение, без потерь

Суббота, 30 октября 2021, 17:56
Оккупанты применили запрещенное вооружение, без потерь
фото пресс-центра ООС

С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Возле Гранитного враг применил артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 мм.

В направлении Южного оккупанты вели обстрел из противотанкового ракетного комплекса и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Павлополя вражеские войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрела ВОГ-17.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

"Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", – говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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