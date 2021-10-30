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Лідери G20 хочуть вакцинувати 70% населення світу до середини 2022 року

Субота, 30 жовтня 2021, 23:56
Лідери G20 хочуть вакцинувати 70% населення світу до середини 2022 року
Getty Images

Лідери 20 найбільших економік світу схвалили у суботу глобальний мінімальний податок, а також погодилися постачати більше вакцин проти Covid бідним країнам.

Джерело: Reuters

Деталі: Згідно з угодою, великі корпорації з 2023 року повинні сплачувати мінімальний податок у розмірі 15%, де б вони не вели свою діяльність, щоб вони не могли приховувати свій прибуток в офшорних організаціях.

"Це більше, ніж просто податкова угода – це дипломатія, яка змінює нашу глобальну економіку і допомагає нашим народам", – написав у Twitter президент США Джо Байден.

На своєму першому за два роки очному саміті лідери G20 також підтримали заклики продовжити списання боргів для бідних країн та вирішили вакцинувати 70% населення світу від Covid-19 до середини 2022 року.

Що передувало: Дводенний саміт лідерів G20 стартував у суботу в Римі.

Кліматичні теми домінуватимуть на саміті, водночас більшість першого дня саміту було присвячено обговоренню кризи охорони здоров'я у зв'язку з Covid-19 та відновленню економіки.

Українська правда

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Теми: податкивакцинаціяміжнародна спільнота
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