Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лидеры G20 хотят вакцинировать 70% населения мира к середине 2022 года

Суббота, 30 октября 2021, 23:56
Лидеры G20 хотят вакцинировать 70% населения мира к середине 2022 года
Getty Images

Лидеры 20 крупнейших экономик мира одобрили в субботу глобальный минимальный налог, а также согласились поставлять больше вакцин против Covid бедным странам.

Источник: Reuters

Детали: Согласно соглашению, крупные корпорации с 2023 года должны платить минимальный налог в размере 15%, где бы они ни вели свою деятельность, чтобы они не могли скрывать свою прибыль в оффшорных организациях.

"Это больше, чем просто налоговое соглашение – это дипломатия, изменяющая нашу глобальную экономику и помогающая нашим народам", – написал в Twitter президент США Джо Байден.

На своем первом за два года очном саммите лидеры G20 также поддержали призывы продлить списание долгов для бедных стран и решили вакцинировать 70% населения мира от Covid-19 к середине 2022 года.

Что предшествовало: Двухдневный саммит лидеров G20 стартовал в субботу в Риме.

Климатические темы будут доминировать на саммите, в то же время большинство первого дня саммита было посвящено обсуждению кризиса здравоохранения в связи с COVID-19 и восстановлению экономики.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: налогивакцинациямеждународная общественность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
налоги
Экономические новости 30 июня: Рада возвращает довоенные налоги
МВФ согласился предоставить дополнительное время на отмену в Украине 2% "упрощенки"
ВР приняла закон об электронной акцизной марки и перенесла дату введения на два года
Последние новости
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
Все новости...
Реклама: