Лидеры G20 хотят вакцинировать 70% населения мира к середине 2022 года

Лидеры 20 крупнейших экономик мира одобрили в субботу глобальный минимальный налог, а также согласились поставлять больше вакцин против Covid бедным странам.

Источник: Reuters

Детали: Согласно соглашению, крупные корпорации с 2023 года должны платить минимальный налог в размере 15%, где бы они ни вели свою деятельность, чтобы они не могли скрывать свою прибыль в оффшорных организациях.

"Это больше, чем просто налоговое соглашение – это дипломатия, изменяющая нашу глобальную экономику и помогающая нашим народам", – написал в Twitter президент США Джо Байден.

На своем первом за два года очном саммите лидеры G20 также поддержали призывы продлить списание долгов для бедных стран и решили вакцинировать 70% населения мира от Covid-19 к середине 2022 года.

Что предшествовало: Двухдневный саммит лидеров G20 стартовал в субботу в Риме.

Климатические темы будут доминировать на саммите, в то же время большинство первого дня саммита было посвящено обсуждению кризиса здравоохранения в связи с COVID-19 и восстановлению экономики.