На Херсонщині, де найбільше смертей від covid, розгортають мобільний госпіталь

Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь у Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Деталі: У понеділок, 25 жовтня колона техніки рятувальників доправила мобільний госпіталь до однієї з лікарень Каховки.

Його розгортнули на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні.

Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.

Госпіталь автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

фото: ДСНС

Відзначається, що його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на covid-19.

За попередню добу 25 жовтня в Україні зафіксували 19 120 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і рекордну кількість летальних випадків - 734.

Найбільше смертей за останню добу зареєстрували у Херсонській області 88.

фото: ДСНС

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

"Краще б вони всі курорти закрили на січневий локдаун". Як Франківщина переживає спалах COVID-19

Передісторія: