На Херсонщині, де найбільше смертей від covid, розгортають мобільний госпіталь
Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь у Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих.
Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій
Деталі: У понеділок, 25 жовтня колона техніки рятувальників доправила мобільний госпіталь до однієї з лікарень Каховки.
Його розгортнули на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні.
Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.
Госпіталь автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.
Відзначається, що його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на covid-19.
За попередню добу 25 жовтня в Україні зафіксували 19 120 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і рекордну кількість летальних випадків - 734.
Найбільше смертей за останню добу зареєстрували у Херсонській області 88.
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Передісторія:
- У лютому Державна служба з надзвичайних ситуацій розгортала мобільний шпиталь для хворих на covid-19 в Івано-Франківську, де на той час загострилась епідеміологічна ситуація.
- 12 жовтня на засідання ТЕБ та НС Херсонську область вирішили відправити у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19. У регіоні підвищений рівень та динаміка госпіталізацій. Наразі у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.