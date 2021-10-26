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На Херсонщині, де найбільше смертей від covid, розгортають мобільний госпіталь

Вівторок, 26 жовтня 2021, 10:46
фото: ДСНС

Рятувальники розгорнули мобільний госпіталь у Херсонській області на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих.

Джерело: Державна служба із надзвичайних ситуацій

Деталі: У понеділок, 25 жовтня колона техніки рятувальників доправила мобільний госпіталь до однієї з лікарень Каховки.

Його розгортнули на спеціально підготовленому майданчику Каховської центральної міської лікарні.

Мобільний госпіталь ДСНС складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії.

Госпіталь автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

 
фото: ДСНС

Відзначається, що його розгортання дозволить посилити потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на covid-19.

За попередню добу 25 жовтня в Україні зафіксували 19 120 випадків захворювання на коронавірусну хворобу і рекордну кількість летальних випадків - 734.

Найбільше смертей за останню добу зареєстрували у Херсонській області 88.

 
фото: ДСНС

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Передісторія: 

  • У лютому Державна служба з надзвичайних ситуацій розгортала мобільний шпиталь для хворих на covid-19 в Івано-Франківську, де на той час загострилась епідеміологічна ситуація. 
  • 12 жовтня на засідання ТЕБ та НС Херсонську область вирішили відправити у "червону" зону епідемічної небезпеки через темпи поширення COVID-19. У регіоні підвищений рівень та динаміка госпіталізацій. Наразі у Херсоні працюють 12 протиковідних патрулів.

Українська правда
Теми: Херсонська областькоронавірусCovid-2019карантин


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