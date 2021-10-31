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В Херсонской области заработал мобильный ковид-госпиталь из 35 палаток

Воскресенье, 31 октября 2021, 00:43
В Херсонской области заработал мобильный ковид-госпиталь из 35 палаток
фото: пресс-служба Херсонской ОГА

В субботу, 30 октября, в Каховке Херсонской области заработал мобильный госпиталь ГСЧС для больных COVID-19.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "В настоящее время в госпиталь госпитализированы 33 человека средней степени тяжести.

Госпиталь обеспечен достаточным количеством медицинского кислорода и имеет 4 аппарата ИВЛ.

К работе в госпитале привлечены 4 медицинские бригады.

За одну смену там работают 5 врачей. Это 3 реаниматолога, хирург и дерматолог".

Детали: Как сообщают в ОГА, госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

Одновременно он может принять на лечение до 120 больных COVID-19.

 
 

Что предшествовало: Спасатели развернули мобильный госпиталь в Херсонской области на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

Предыстория:

  • 12 октября на заседании ТЭБ и ЧС Херсонскую область решили отправить в "красную" зону эпидемической опасности из-за темпов распространения COVID-19. В регионе повышенный уровень и динамика госпитализаций. Сейчас в Херсоне работают 12 противоковидных патрулей.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: Херсонская областькоронавирусмедицина
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