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Коронавірус: в Україні більше 17 тисяч нових заражень, 336 людей померли

Неділя, 31 жовтня 2021, 07:24
Коронавірус: в Україні більше 17 тисяч нових заражень, 336 людей померли
Фото pixabay

За добу 30 жовтня в Україні виявили ще 17,4 тис. випадків коронавірусу, померли 336 людей.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Серед  17430 нових хворих 1 108 дітей, захворіли 178 медпрацівників.

Також за минулу добу було госпіталізовано 5 663 людини, померли від ковід 336 хворих.

Водночас одужало – 5 269 осіб.

У МОЗ наголошують, що 94% госпіталізованих із коронавірусом минулого тижня - невакциновані.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (2280) областях.

Нагадаємо:

  • У п'ятницю, 29 жовтня, в Україні виявили 26 198 випадків коронавірусу, 541 людина померла, таким чином країна стала другою у світі за добовою смертністю від Covid.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірусепідемія
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