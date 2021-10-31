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Коронавирус: в Украине более 17 тысяч новых заражений, 336 человек скончались

Воскресенье, 31 октября 2021, 08:24
Фото pixabay

За сутки 30 октября в Украине было обнаружено еще 17,4 тыс. случаев коронавируса, умерли 336 человек.

Источник: данные Минздрава

Детали: Среди 17 430 новых больных 1 108 детей, заболели 178 медработников.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 663 человека, умерли от ковида 336 больных.

В то же время выздоровели 5 269 человек.

В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе - невакцинированы.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1934), Одесской (1521), Сумской (1176), Житомирской (1166) и Днепропетровской (2280) областях.

Напомним:

  • В пятницу, 29 октября, в Украине обнаружили 26 198 случаев коронавируса, 541 человек умер, таким образом страна стала второй в мире по суточной смертности от Covid.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусэпидемия
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