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В нескольких регионах Украины в воскресенье выборы нардепов, а Харьков избирает мэра

Воскресенье, 31 октября 2021, 08:30
фото ЦИК

В воскресенье, 31 октября, в Украине проходят промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.

Источник: Укринформ

Детали: Промежуточные выборы народных депутатов назначены в одномандатных избирательных округах №184 (Херсонщина) и №197 (Черкасщина).

ЦИК зарегистрировал всего 45 кандидатов в народные депутаты в ОВО №184 и №197, однако впоследствии отменил регистрацию 5 человек. Таким образом, на промежуточных выборах народных депутатов баллотируется 40 кандидатов: в ОВО № 184 в Херсонской области - 15, в ОВО № 197 в Черкасской области - 25.

Городских голов выбирают в Харькове, Липовце (Винницкая область), Теребовле (Тернопольская область), Комарне (Львовская область).

Также проходят выборы Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области; Коларовского сельского головы Бердянского района Запорожской области; Шегиновского сельского головы Яворивского района Львовской области; Надлацкого сельского головы Голованевского района Кировоградской области; Малолюбашанского сельского головы Ровенского района Ровенской области; Смотрицкого поселкового головы Каменец-Подольского района Хмельницкой области; Кельменецкого поселкового головы Днестровского района Черновицкой области.

В ЦИК отмечают, что на избирательный участок нужно взять свой паспорт, антисептик и личную ручку, быть в защитной маске и соблюдать безопасную дистанцию.

Если человек чувствует себя плохо, он сможет отдать свой голос в отдельной кабинке.

Напомним:

  • Для получения бюллетеня избиратели должны иметь с собой паспорт гражданина Украины в виде паспортной книжечки или карточки, а не электронный паспорт.
  • В Харькове во всех районах города в день выборов мэра 31 октября откроется 41 пункт вакцинации.

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Темы: виборыХарьковВинницкая областьЧеркасская область
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