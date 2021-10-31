За добу українці зробили 178 тисяч ковід-щеплень, найчастіше обирали Pfizer
Неділя, 31 жовтня 2021, 09:07
Протягом суботи 177,7 тисяч громадян отримали вакцину проти коронавірусу, темпи вакцинації у вихідний день дещо знизилися у порівнянні з рекордними показниками п'ятниці.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: Кількість вакцинованих від ковід 31 жовтня склала 177 765 осіб, з них 133 251 людина зробила перше щеплення, а 44 514 громадян – отримали вже другу дозу.
Більше всього щеплень, 79 377, здійснено вакциною "Комірнаті" (Comirnaty) виробництва Pfizer–BioNTech.
Крім того вакцинували людей препаратами "Коронавак" та "Астразенека" 65 964 та 32 424 дози відповідно.
У суботу працювали 844 мобільні бригадами з імунізації, 2 560 пунктів щеплення та 442 центри вакцинації.
Нагадаємо:
- Перелік центрів масової вакцинації та пунктів щеплень - за цим посиланням.
- На території НСК "Олімпійський" в Києві 31 жовтня та 1 листопада працює пункт вакцинації від COVID-19.
Українська правда