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За добу українці зробили 178 тисяч ковід-щеплень, найчастіше обирали Pfizer

Неділя, 31 жовтня 2021, 09:07
За добу українці зробили 178 тисяч ковід-щеплень, найчастіше обирали Pfizer
Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer, фото AFP/Getty Images

Протягом суботи 177,7 тисяч громадян отримали вакцину проти коронавірусу, темпи вакцинації у вихідний день  дещо знизилися у порівнянні з рекордними показниками п'ятниці.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Кількість вакцинованих від ковід 31 жовтня склала 177 765 осіб, з них 133 251 людина зробила перше щеплення, а 44 514 громадян – отримали вже другу дозу.

Більше всього щеплень, 79 377, здійснено вакциною "Комірнаті" (Comirnaty) виробництва Pfizer–BioNTech.

Крім того вакцинували людей препаратами "Коронавак" та "Астразенека" 65 964 та 32 424 дози відповідно.

У суботу працювали 844 мобільні бригадами з імунізації, 2 560 пунктів щеплення та 442 центри вакцинації.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусепідемія
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