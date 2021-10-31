За добу українці зробили 178 тисяч ковід-щеплень, найчастіше обирали Pfizer

Протягом суботи 177,7 тисяч громадян отримали вакцину проти коронавірусу, темпи вакцинації у вихідний день дещо знизилися у порівнянні з рекордними показниками п'ятниці.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Кількість вакцинованих від ковід 31 жовтня склала 177 765 осіб, з них 133 251 людина зробила перше щеплення, а 44 514 громадян – отримали вже другу дозу.

Більше всього щеплень, 79 377, здійснено вакциною "Комірнаті" (Comirnaty) виробництва Pfizer–BioNTech.

Крім того вакцинували людей препаратами "Коронавак" та "Астразенека" 65 964 та 32 424 дози відповідно.

У суботу працювали 844 мобільні бригадами з імунізації, 2 560 пунктів щеплення та 442 центри вакцинації.

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