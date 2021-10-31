Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

За добу українці зробили 178 тисяч ковід-щеплень, найчастіше обирали Pfizer

Неділя, 31 жовтня 2021, 10:07
Вакцина Comirnaty виробництва Pfizer, фото AFP/Getty Images

Протягом суботи 177,7 тисяч громадян отримали вакцину проти коронавірусу, темпи вакцинації у вихідний день  дещо знизилися у порівнянні з рекордними показниками п'ятниці.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Кількість вакцинованих від ковід 31 жовтня склала 177 765 осіб, з них 133 251 людина зробила перше щеплення, а 44 514 громадян – отримали вже другу дозу.

Більше всього щеплень, 79 377, здійснено вакциною "Комірнаті" (Comirnaty) виробництва Pfizer–BioNTech.

Крім того вакцинували людей препаратами "Коронавак" та "Астразенека" 65 964 та 32 424 дози відповідно.

У суботу працювали 844 мобільні бригадами з імунізації, 2 560 пунктів щеплення та 442 центри вакцинації.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна отримує "аварійну допомогу" з Білорусі

Мецгера і Ко звинувачують у нападі на журналістів “Схем”: справа пішла в суд

ТаблицяСвіжий рейтинг партій: "Слугу народу" наздогнала ОПЗЖ

фотоОдеського мільярдера Галантерника оголосили в розшук

Данілов назвав дезінформацією заяви ЗМІ про концентрацію військ РФ на кордоні

фотоЗеленський зустрівся з Байденом у Глазго

Усі новини...
вакцинація
Головні новини суботи і ночі: рекорд вакцинації, фальшиві Covid-сертифікати
Канада обіцяє передати 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу іншим країнам
Понад 60% вихователів дитсадків вакцинувалися двома дозами проти Covid – МОН
Останні новини
18:17
У МОН визначили дати проведення ЗНО-2022
18:11
фотоДенісова поскаржилася в поліцію на сайт "Миротворець": порушив права дитини
17:54
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцнилась
17:53
Пацієнтські організації звернулися до Зеленського з вимогою легалізувати медичний канабіс
17:48
Як усі: нардепи зможуть ходити до Ради лише з ковід-сертифікатом чи тестом
17:48
фотоВійськові зі Швеції відвідали Авдіївку
17:44
Кандидат у міністри оборони Резніков розповів, що робити з Донбасом
17:41
В УЦОЯО розповіли, якими будуть тести з різних предметів на ЗНО-2022
17:36
Україна отримує "аварійну допомогу" з Білорусі
17:29
У водіїв, які не платять штрафи за шалену швидкість, забиратимуть авто. Почнуть з Харкова
Усі новини...