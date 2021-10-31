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За сутки украинцы сделали 178 тысяч ковид-прививок, чаще всего выбирали Pfizer

Воскресенье, 31 октября 2021, 10:07
Вакцина Comirnaty производства Pfizer, фото AFP/Getty Images

В течение субботы 177,7 тысячи граждан получили вакцину против коронавируса, темпы вакцинации в выходной день несколько снизились по сравнению с рекордными показателями пятницы.

Источник: данные Минздрава

Детали: Количество вакцинированных от ковид 31 октября составило 177 765 человек, из них 133 251 человек сделал первую прививку, а 44 514 граждан – получили уже вторую дозу.

Больше всего прививок, 79 377, осуществлено вакциной "Комирнати" (Comirnaty) производства Pfizer-BioNTech. Кроме того, вакцинировали людей препаратами "Коронавак" и "Астразенека" 65 964 и 32 424 дозы соответственно.

В субботу работали 844 мобильных бригад по иммунизации, 2 560 пунктов прививки и 442 центра вакцинации.

Напомним:

  • Список центров массовой вакцинации и пунктов прививок - по этой ссылке.
  • На территории НСК "Олимпийский" в Киеве 31 октября и 1 ноября работает пункт вакцинации против COVID-19.

Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирусэпидемия
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