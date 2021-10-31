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У Росії новий рекорд заражень ковід – 41 тисяча випадків за день

Неділя, 31 жовтня 2021, 10:06
У Росії новий рекорд заражень ковід – 41 тисяча випадків за день
Лікарня в РФ, Фото AFP/Getty Images

У Росії 30 жовтня коронавірус виявили у 40 993 осіб, це найбільша кількість випадків з початку епідемії.

Джерело: Новая газета з посиланням на дані російського оперативного штабу

Деталі: Майже 41 тисяча заражень – новий рекорд, останнім часом у Росії щодня фіксують близько 40 тисяч хворих і щоразу - більше.

У Москві коронавірус за останню добу виявили у 7603 пацієнтів. У Підмосков'ї зареєстрували 2737 нових пацієнтів з інфекцією, у Петербурзі – 3597.

Нагадаємо:

  • 29 жовтня у РФ виявили 40 251 випадок коронавірусу, це теж було максимальним значенням.
  • Росія не визнає схвалені ВООЗ і регуляторами Євросоюзу та США ковід-вакцини виробництва Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Moderna тощо. У той же час росіян та мешканців окупованих Росією територій прищеплюють "Спутником V" та аналогічними препаратами вітчизняного виробництва.
  • Президент Росії Володимир Путін 30 жовтня звернувся до країн Великої двадцятки з проханням "опрацювати питання" про взаємне визнання національних сертифікатів про вакцинацію та схвалити для використання "Спутник V", який досі не визнаний ВООЗ.

Теми: Росіякоронавірусепідемія
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