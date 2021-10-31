У Росії новий рекорд заражень ковід – 41 тисяча випадків за день

У Росії 30 жовтня коронавірус виявили у 40 993 осіб, це найбільша кількість випадків з початку епідемії.

Джерело: Новая газета з посиланням на дані російського оперативного штабу

Деталі: Майже 41 тисяча заражень – новий рекорд, останнім часом у Росії щодня фіксують близько 40 тисяч хворих і щоразу - більше.

У Москві коронавірус за останню добу виявили у 7603 пацієнтів. У Підмосков'ї зареєстрували 2737 нових пацієнтів з інфекцією, у Петербурзі – 3597.

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