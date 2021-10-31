Covid у Києві: за суботу 443 хворих, 39 померлих

За минулу добу, 30 жовтня, в Україні виявили 443 випадки коронавірусу, померло 39 хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Деталі: Госпіталізовано 63 хворих на коронавірус і 389 осіб із підозрою на Covid та пневмоніями.

Одужала за добу 161 особа.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (114), Деснянському (76) та в Святошинському (52) районах.

Серед нових хворих – 258 жінок віком від 18 до 94 років, 157 чоловіків віком від 18 до 91 року, 12 дівчаток від 9 місяців до 17 років і 16 хлопчиків від 17 днів до 16 років.

Серед померлих за добу – 23 жінки від 54 до 94 років і 16 чоловіків від 44 до 91 року.

Загалом з початку пандемії у Києві виявили 259 302 випадки коронавірусу, померло 6169 хворих, одужало 229 220 осіб.

Що передувало: У Києві за добу 29 жовтня зафіксували 1455 випадків коронавірусу і 54 смерті від Covid – таку ж кількість померлих фіксували 26 жовтня, це найбільше число летальних випадків з початку пандемії.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП