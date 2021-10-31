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Covid в Киеве: за субботу 443 больных, 39 умерших

Воскресенье, 31 октября 2021, 15:14
Covid в Киеве: за субботу 443 больных, 39 умерших
фото Эльдара Сарахмана, УП

За минувшие сутки, 30 октября, в Украине выявили 443 случая коронавируса, умерли 39 больных.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Детали: Госпитализированы 63 больных коронавирусом и 389 человек с подозрением на Covid и пневмониями.

Выздоровел за сутки 161 человек.

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском (114), Деснянском (76) и Святошинском (52) районах.

 

Среди новых больных – 258 женщин от 18 до 94 лет, 157 мужчин от 18 до 91 года, 12 девочек от 9 месяцев до 17 лет и 16 мальчиков от 17 дней до 16 лет.

Среди умерших за сутки – 23 женщины от 54 до 94 лет и 16 мужчин от 44 до 91 года.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 259 302 случая коронавируса, умерли 6169 больных, выздоровели 229 220 человек.

Что предшествовало: В Киеве за сутки 29 октября зафиксировали 1455 случаев коронавируса и 54 смерти от Covid – такое же количество умерших фиксировали 26 октября, это самое большое число летальных исходов с начала пандемии.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирусКиев
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