ООС: 8 нарушений "тишины", травмирован украинский воин

В воскресенье со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, травмирован украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Детали: Из 8 нарушений "тишины" в 4 случаях оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Светлодарска и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.