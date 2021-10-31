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ООС: 8 нарушений "тишины", травмирован украинский воин

Воскресенье, 31 октября 2021, 18:32
фото штаба ООС

В воскресенье со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, травмирован украинский военный.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий получил боевую травму. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное".

Детали: Из 8 нарушений "тишины" в 4 случаях оккупанты применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Вблизи Луганского враг вел огонь из гранатометов разных систем.

В районе Светлодарска и Новоалександровки оккупанты совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Марьинки и дважды возле Шумов враг открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

В сторону Золотого-4 оккупанты задействовали минометы калибра 120 мм и крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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