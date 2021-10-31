Кличко: Можемо зробити багато місць у лікарнях, але хто лікуватиме?

Мер столиці Віталій Кличко заявляє, що Київ готовий у разі потреби розгорнути ще 6 тисяч місць у лікарнях для хворих на Covid, але місту не вистачає медиків, які працюватимуть із такими хворими.

Джерело: Кличко в ефірі каналу "Україна 24" у неділю

Пряма мова: "У Києві ми підготували 5,5 тисячі місць в інфекційних відділеннях. Якщо буде необхідно, ми готові надати ще плюс 6 тисяч місць.

Ми боїмося одного – вибуху захворюваності, який може паралізувати медичну систему, коли кількість хворих перевищуватиме кількість місць у лікарні".

Деталі: Кличко зазначив, що деякі політики заявляють про можливість розгорнути у Києві мобільні шпиталі.

"Ми можемо зробити ще багато місць, але найголовніше питання – хто надаватиме допомогу? Нам не вистачає лікарів. Сьогодні вже лікарі працюють на межі напруги", – сказав мер.

Він зазначив, що київська влада додатково доплачує медикам, які працюють із Covid, і вони отримують загалом 30-35 і навіть 40 тисяч гривень на місяць.

"Обладнання є, апарати ШВЛ – понад 500, 90% наших місць забезпечені киснем. Проте загроза того, що кількість хворих перевищуватиме кількість лікарів та місць у лікарнях, залишається на сьогодні", – заявив Кличко.

Що передувало: Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій відправила Київ у "червону" зону поширення коронавірусу з 1 листопада.

28 жовтня очільник столиці Віталій Кличко на брифінгу заявив, що через наближення до показників "червоної" епідзони у Києві з 1 листопада запроваджуються суворі обмеження для невакцинованих громадян.

Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Також з 1 листопада усі школярі столиці переходять на дистанційну форму навчання до поліпшення епідситуації в місті.